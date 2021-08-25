В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются профилактические меры против инфекционных заболеваний

В войсках Нахчыванского гарнизона продолжается осуществление профилактических мер против вирусных инфекций и инфекционных заболеваний, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Для профилактики вирусных инфекций и инфекционных заболеваний, охраны здоровья военнослужащих и членов их семей в военных городках, соединениях, частях и подразделениях проводятся масштабные дезинфекционные мероприятия. Санитарно-гигиеническая обстановка находится под контролем.

На территории воинских частей и, в частности, в казармах усилены лечебно-профилактические и дезинфекционные мероприятия, проводятся профилактические мероприятия с целью правильного соблюдения военнослужащими правил гигиены.