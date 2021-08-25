Подразделения ВС Армении прибегли к провокации в направлении Садаракского района

Подразделения ВС Армении прибегли к провокации, попытавшись устроить поджог в направлении Садаракского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.

 Новость обновляется