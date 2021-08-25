https://news.day.az/politics/1372998.html Подразделения ВС Армении прибегли к провокации в направлении Садаракского района - ФОТО
Подразделения ВС Армении прибегли к провокации в направлении Садаракского района - ФОТО
Подразделения ВС Армении прибегли к провокации, попытавшись устроить поджог в направлении Садаракского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре