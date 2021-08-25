Двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского пограничника

25 августа около 15:45 двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника Ширалиева Руслана Нариман оглу, который нес службу на погранично-боевом пункте пограндивизии "Губадлы", расположенной в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу.

В рукопашной борьбе они нанесли пограничнику ранение штык-ножом.

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