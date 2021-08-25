https://news.day.az/politics/1372999.html Двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского пограничника
Двое армянских военнослужащих напали на азербайджанского пограничника
25 августа около 15:45 двое армянских военнослужащих совершили нападение на азербайджанского пограничника Ширалиева Руслана Нариман оглу, который нес службу на погранично-боевом пункте пограндивизии "Губадлы", расположенной в направлении участка дороги Герус-Кафан вблизи села Ашагы Джибикли Губадлинского района, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Государственную пограничную службу.
В рукопашной борьбе они нанесли пограничнику ранение штык-ножом.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре