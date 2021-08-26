Спикер достал из кармана удаление: по мотивам мордобоя в армянском парламенте

Комментировать то, что в последние два дня происходит в парламенте Армении лучше всего, подражая голосу покойного Котэ Махарадзе и представив себе, что ведется репортаж с какого-то футбольного матча, который плавно перешел в мордобой.

Вот вспомните тембр батоно Котэ и проговорите - в зале заседаний парламента Армении депутаты от правящей партии "Гражданский договор" ногами и руками нанесли удары депутату от блока "Армения" Ваге Акопяну. Вначале с места встал депутат от "ГД" Ваагн Алексанян, который ногой ударил Акопяна, затем удары пошли уже от других депутатов от правящей партии Айка Саркисяна и Ваге Галумяна. Причем на кадрах видно, как последний наносит удар сзади. После этого ситуация еще больше накалилась, остальные депутаты также стали наносить удары друг другу. В зал вошли сотрудники Службы государственной охраны.

Звучит же! Осталось добавить что-то из классики жанра, адаптировав это к армянским парламентским реалиям. Получится что-то вроде "пока пинками под зад подняли в воздух очередного армянского депутата, я расскажу вам о составе всех присутствующих в зале". Можно вспомнить и фразу про "кинжальный проход". Его совершили многие из армянских парламентариев по отношению друг к другу.

Или вот это, про "арбитр достал из штанов удаление". С тем лишь уточнением, что в роли судьи выступал спикер НС РА Ален Симонян.Он удалил из зала то одного, то другого парламентария, не делая скидок даже для дам, за что удостоился в свой адрес и в адрес премьер-министра Никола Пашиняна таких слов, которые не то, что ни в одном парламенте, не услышишь, но и не каждом сарае или двери гаража в Ереване прочесть можно.

"Боковой арбитр принимает красивые позы. Возможно, он раньше занимался балетом", произнес как-то Махарадзе. Про дерущихся армянских депутатов, как и про наблюдавших за побоищем их коллег можно было сказать тоже самое. В плане красоты поз. А вот в плане того, чем они ранее занимались, есть разные мнения. Балетом там явно не пахло. Не пахло даже танцами в кружках самодеятельности. А вот метание подручных предметов в оппонента, судя по всему, было давно натренированное. В подворотнях армянских городов этому учат неплохо. И вот эти традиции теперь перекочевали в армянский парламент.

"Как бы нашим сегодня не посрамиться, ведь сам президент Зимбабве на трибуне!", переживал прославленный комментатор. Армянские парламентарии обосрамиться не боялись. Они плевать хотели на то, что на трибуне, то есть в зале, присутствовал премьер-министр. Его, кстати, вывели из зала, чтобы одна из бутылок, что летали по залу, не приземлилась на чело Никола Воваевича.

"С чувством выполненного долга встает с нашего нападающего армянский защитник!", и эти слова Махарадзе также уместны. Потому, что никто из принимавших участие в мордобое не стыдился случившегося. Наоборот, все они покидали зал, порой ускоренно по причине пинка под зад, с чувством выполненного долга. Для того же их в парламент избрали, чтобы они всему миру, через махание кулаками во время и после драки, масштабы армянской демократии всему миру показали.

И снова вспоминается фраза батоно Котэ. "И настал соперникам греков полный Пападопулос, они могут теперь идти Загоракис!". Армянским парламентариям, которые продемонстрировали свой реальный культурный и морально-нравственный уровень , тоже пора совершить долгое эротическое путешествие. В этот бесславный путь, уверен, их направляет любой гражданин Армении, не потерявший чувства стыда.

И нет особой надобности выяснять, кто из армянских народных избранников проявил себя наиболее запоминающимся образом. Тут ситуация, прямо, как в еще одном известном комментарии Махарадзе. "И вот с мячом Олег Блохин... Удар, ГОООЛ!!! Но, к сожалению, мяч попал в штангу, было вне игры, да и вообще мне помощники подсказывают, что это был не Блохин", произнес он однажды.

Так вот и в данной ситуации, не так уж и важно, кто, кому, куда и чем попал. Первичнее сам факт активной демонстрации глубины той ямы, в которую провалилась Армения, не имея шансов из нее выбраться.И ведь не свалишь весь этот кошмар на кого-то иного! Армяне били армян и не по паспорту, а по физиономии. Били с чувством, тактом, расстановкой. Не вспоминая в процессе избиения про Геродота, Плиния-младшего и Страбона. Но доказывая правоту известной юмористической фразы, про "не ту страну назвали Гондурасом". Это, конечно, не Котэ Махарадзе сказал. Но тоже звучит очень уместно.

Акпер Гасанов