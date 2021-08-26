Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с днем рождения

Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Спортсмены выразили признательность за заботу и поддержку, результатом которых являются прекрасные условия, созданные для гимнастов в Азербайджане.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей данное видеопоздравление: