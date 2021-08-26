https://news.day.az/politics/1373066.html Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с днем рождения - ВИДЕО
Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с днем рождения - ВИДЕО
Члены сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики поздравили Первого вице-президента Азербайджана, президента Федерации гимнастики Мехрибан Алиеву с днем рождения.
Спортсмены выразили признательность за заботу и поддержку, результатом которых являются прекрасные условия, созданные для гимнастов в Азербайджане.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей данное видеопоздравление:
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