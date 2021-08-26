Михаил Гусман об Ахмаде Масуде-младшем, лидере афганского сопротивления в эфире "Эха Москвы"

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".

Передача была посвящена теме личности Ахмада Масуда-младшего, лидера афганского сопротивления.

Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи: