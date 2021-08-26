https://news.day.az/politics/1373070.html Михаил Гусман об Ахмаде Масуде-младшем, лидере афганского сопротивления в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Михаил Гусман об Ахмаде Масуде-младшем, лидере афганского сопротивления в эфире "Эха Москвы" - ВИДЕО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи "48 минут", которая транслируется на Youtube-канале радиостанции "Эхо Москвы".
Передача была посвящена теме личности Ахмада Масуда-младшего, лидера афганского сопротивления.
Day.Az представляет вниманию читателей видеозапись передачи:
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