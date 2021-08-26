Азербайджанские моряки выполнили первый эпизод конкурса «Кубок моря»

Военные моряки, участвующие в конкурсе "Кубок моря", проводимом в рамках "Армейских международных игр-2021", выполнили эпизод "Борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе" на этапе "Борьба за живучесть корабля и спасательная подготовка", передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала была определена последовательность выполнения эпизода. Экипажи продемонстрировали свои навыки и умения по обеспечению безопасности и спасению судна.

По итогам первого эпизода состязаний международное жюри присудило первое место командам Ирана и Казахстана, набравшим по 38 баллов, второго места была удостоена команда Азербайджана с 32 баллами в активе, а на третьем месте расположилась российская команда с 28 очками.