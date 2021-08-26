Военнослужащий Азербайджанской армии перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию

Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.

В отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.

Предполагается, что наш военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам.