https://news.day.az/politics/1373136.html Военнослужащий Азербайджанской армии перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию - заявление минообороны
Военнослужащий Азербайджанской армии перешел на подконтрольную российским миротворцам территорию - заявление минообороны
Военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии солдат Бабаев Джамиль Натиг оглу самовольно покинул психиатрическое отделение Гянджинского госпиталя.
В отношении Бабаева возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны.
Предполагается, что наш военнослужащий перешел на территорию, подконтрольную российским миротворцам.
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