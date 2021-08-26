Наша разлука с Шушой закончилась

Закончилась наша разлука с Шушой.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend уроженка города Малахат Ибрагимова, посетившая Шушу.

"Я дала себе слово, что когда поеду в Шушу, то возьму с собой азербайджанский флаг, чтобы он развевался на родной земле", - сказала Ибрагимова.

"30 лет назад во время армянской оккупации мой супруг оказал большую помощь в эвакуации из города Шуша его жителей. Наконец разлука с Шушой закончилась. И сегодня я рада, что нахожусь среди шушинцев. За это мы признательны Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, Президенту Ильхаму Алиеву. Да упокоит Аллах души шехидов и ниспошлет скорейшее выздоровление раненым участникам Отечественной войны", - сказала Ибрагимова.

Отметим, что 26 августа началась очередная поездка в Шушу уроженцев города. Поездка организована спецпредставительством Президента Азербайджана в Шушинском районе и Управлением государственного заповедника города Шуша.

Первая поездка шушинцев в родной город была организована 19 августа.