https://news.day.az/politics/1373301.html Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Владимир Путин поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву по случаю дня рождения
Президент России Владимир Путин в четверг направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.
Об этом сообщает Day.Az.
"Уважаемая Мехрибан Арифовна,
Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения.
Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение отношений стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, что дальнейшее развитие этих отношений в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана.
Искренне желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов", - говорится в поздравительном письме Президента России.
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