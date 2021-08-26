Госпогранслужба о ситуации на азербайджано-армянской госгранице

На азербайджано-армянской государственной границе продолжаются необходимые мероприятия по защите и охране границы.

Об этом, как передает Day.Az, в ответ на запрос АПА сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС). Было отмечено, что ситуация стабильная, оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.