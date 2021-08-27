Преступление и наказание: традиционные ошибки Армении

О том, что Армению нельзя считать полноценным независимым государством, так как эта страна не в состоянии обеспечить собственную безопасность, мы писали не раз. Эту справедливую мысль, опровергнуть которую у армянской стороны просто нет возможностей, озвучил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов и героям Отечественной войны.

Глава государства подчеркнул, что сегодняшнее бедственное положение Армении является результатом проводимой ею ранее оккупационной политики: "Если бы в свое время они бы прислушались к нам и покинули наши земли, то не столкнулись бы сегодня с такой позорной ситуацией", указал он. Но в том и состоит причина прежних, нынешних и будущих бед Армении, что там у власти находятся персонажи, которые не способны просчитывать последствия осуществляемых ими провокаций.

В очередной раз это было продемонстрирована на примере того, что вызвало настоящую истерику в Армении. Итак, 25 августа около 23:00 азербайджанские военные заблокировали участок дороги близ пограничного села Шурнух, через которую проходит трасса, соединяющая армянские города Гафан-Горис. Об этом утром 26 числа сообщила Служба национальной безопасности Армении.

При этом, на указанном участке, который проходит через территорию Азербайджана, оказались заблокированными около 40 армянских транспортных средства. Они находились в блокаде более 4-х часов и были выведены оттуда с помощью российских миротворцев. Армянские СМИ сообщили о случившемся в полночь 25 августа, не объяснив, что стало причиной действий азербайджанской стороны.

Однако истина состоит в том, что днем 25 августа двое армянских военных напали на азербайджанского пограничника Руслана Ширалиева и ранили его штык-ножом. Как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги Горис-Гафан недалеко от села Ашагы Джибикли Губадлинского района. После этого азербайджанская сторона заявила, что за эту провокацию будет дан адекватный ответ.

Вот, он был дан. "Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими высотами, причем как в Карабахе, так и на азербайджано-армянской границе", - заявил сегодня глава азербайджанского государства. Странно, что руководство Армении, как и оппонирующие им политические силы, не в состоянии этого понять.

Были бы в состоянии, не совершали бы провокации. Мы уже устали считать то количество инцидентов, что произошло в последнее время. Армянская сторона стреляет отовсюду, в том числе и из-за спин российских миротворцев, к которым возникают резонные вопросы. Официальный Баку неоднократно предупреждал армянскую сторону о своем праве на адекватные ответные шаги и своей способности их осуществить.

Ровно также, на протяжении долгих лет, Азербайджан пытался образумить официальный Ереван, призывал его к конкретным шагам на пути к мирному урегулированию конфликта. Армянская сторона предпочла верить в придуманные ею же мифы- про неготовность нашей страны воспользоваться своим законным правом на восстановление своей территориальной целостности силовым путем, про "непобедимость" армянской армии и "непроходимость" армянской линии обороны.

Чем все это закончилось? Разгромом армянской армии, бегством с поля боя 10.000 армянских дезертиров, капитуляцией Армении. Сейчас, тот же самый Сейран Оганян, именем которого была названа армянская линия обороны в Карабахе, метает бутылки в НС РА. В том самом армянском парламенте, где сейчас закатывают истерику по поводу ответных действий Азербайджана по перекрытию участка дороги близ пограничного села Шурнух, через которую проходит трасса, соединяющая армянские города Гафан-Горис.

Азербайджан показал, что он является страной, которая в состоянии диктовать повестку дня в регионе. Наша страна имеет возможность очень жестко отвечать на любые армянские провокации. "Наше село, по сути, оказалось в блокаде", вопит сейчас глава села Шурнух Акоп Аршакян. Но свои претензии он должен адресовать руководству Армении. Которое несет прямую ответственность за нападение на азербайджанского пограничника Руслана Ширалиева, которого ранили штык-ножом.

Собственно, "прозрение" к армянской стороне уже приходит. Традиционно с большим запозданием, но приходит. И вот уже депутат от правящей в Армении партии "Гражданский договор" Нарек Каграманян заявил, что ответные действия азербайджанской армии - это " очень маленькая, решаемая проблема". Нарек явно пытался оправдаться, успокоить армянскую общественность, которая опять выпала в осадок от доказательства слабости своей страны.

Дальше больше. Каграманян заявил, что начало делимитации и демаркации границы решит много проблем, внесет ясность в границы между Арменией и Азербайджаном. О, как запел! Но и это еще не все. По его словам, если эти границы будут проходить по советским картам, то некоторые участки дороги Горис - Гафан перейдут к Азербайджану. Вот так. Вот вам и жесткий, отрезвляющий ответ с азербайджанской стороны. И так будет каждый раз, когда армянская сторона осмелиться совершить какую-либо провокацию.

Акпер Гасанов