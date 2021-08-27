Азербайджан значительно обогнал Армению по экспорту автомобилей из России

В первом полугодии 2021 года Россия значительно нарастила экспорт автомобилей. Свыше 90% машин российской сборки, уходящих на экспорт, отправляется в страны бывшего СССР.

О чем речь?

За первые 6 месяцев 2021 года из России отправилось за рубеж 51 993 автомобиля. Свыше 90% из них - 46 981 единица - в страны бывшего СССР. Для сравнения, год назад - в январе-июне 2020 года - всего (не только в страны постсоветского пространства) было экспортировано 38 310 автомобилей российской сборки. Такие данные Sputnik приводит АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ).

Лидером среди стран-покупателей, как и годом ранее, осталась Беларусь. Страна импортировала 18 892 машины, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте также, как и год назад, остался Казахстан. На третьем месте, как и годом ранее, находится Узбекистан, импорт которого остался на том же уровне, что и год назад. В январе-июне 2020 года республика за полгода приобрела 3 429 автомобилей из России, в январе-июне 2021 года - 3 427 единиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, интересно, что год назад топ-3 казалась неприступной для других стран. Так, располагавшиеся на 4-м и 5-м местах по итогам первых шести месяцев прошлого года Армения и Азербайджан импортировали тогда по 1 706 и 1 332 автомобиля российской сборки соответственно.

Однако в январе-июне ситуация кардинально изменилась. Если Армения сократила импорт машин российской сборки на 11% (до 1 519 единиц), то Азербайджан, наоборот, увеличил закупку на 132% (до 3 090 единиц). В топе покупателей машин из России страны поменялись местами. Теперь кажется, что в ближайшем будущем Азербайджан сможет подняться в нем еще выше, если темпы прироста импорта в Узбекистане и Азербайджане сохранятся на текущем уровне.

С чем связан рост?

Основной фактор роста экспорта автомобилей российской сборки - восстановление спроса и деловой активности после локдаунов 2020 года, считают в РЭЦ.

Другой фактор - политика России, направленная на повышение локализации производства техники, отметил в разговоре со Sputnik заместитель главного редактора проекта "Мотор-1" Юрий Крюков.

"В России сегодня идет перепрофилирование локальных производств зарубежных компаний, массово собирающих свои автомобили в России - развивается производство, налаживается сборка двигателей, агрегатов и прочего. При этом есть еще один весомый плюс для иностранных производителей - сборка в РФ им выгодна, поскольку здесь есть необходимые производственные мощности, близкие к рынкам сбыта своей продукции, а цены на материалы и рабочую силу здесь ниже, чем в Евросоюзе. Поэтому среди крупнейших игроков российский рынок считается перспективным", - рассказал эксперт.

С этим тезисом в комментарии для Sputnik Беларусь согласился генеральный директор Белорусской автомобильной ассоциации Александр Сидоревич.

"В целом, подводя итог, еще одной причиной серьезного роста экспорта можно назвать экономическую составляющую, - продолжает Юрий Крюков. - Речь идет о населении, о финансовых накоплениях людей, которые готовы тратить их на покупку машины. Свои плоды дает и политика государств. Например, Казахстан развивает автомобильную промышленность, сотрудничает с Россией и многими другими странами в этом направлении, у них и у самих растет экспорт машин собственной сборки. Это дает свои плоды. То же самое касается, например, Азербайджана, страна экспортирует нефть и газ, с экономикой все в полном порядке, налаживаются отношения с Россией, поэтому и увеличивается экспорт в эту страну".