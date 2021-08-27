Армянские вооруженные силы обстреляли Товуз

26 августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Коханаби Товузского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Ответным огнем противник был подавлен.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.