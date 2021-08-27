https://news.day.az/politics/1373397.html Армянские вооруженные силы обстреляли Товуз - МИНОБОРОНЫ
Армянские вооруженные силы обстреляли Товуз - МИНОБОРОНЫ
26 августа в 22:20 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района подвергли обстрелу из автоматов и пулеметов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Коханаби Товузского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
Ответным огнем противник был подавлен.
Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
В настоящее время обстановка в этом направлении стабильна, оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре