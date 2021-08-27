https://news.day.az/politics/1373530.html Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана - ФОТО
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана - ФОТО
Журналисты ряда латиноамериканских стран, в том числе Колумбии, Мексики и Коста-Рики, совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе поездки представители СМИ ознакомятся с ситуацией в регионе, последствиями армянского вандализма в результате 30-летней оккупации, увидят разрушения и понаблюдают за работами по разминированию.
Отметим, что поездки на освобожденные территории организуются регулярно для того, чтобы общественность зарубежных стран была подробнее проинформирована о реалиях Азербайджана.
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