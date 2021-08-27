https://news.day.az/politics/1373535.html Шуша - центр азербайджанской культуры - колумбийский журналист
Шуша - центр азербайджанской культуры - колумбийский журналист
Шуша, действительно, является центром азербайджанской культуры.
Об этом Карабахскому бюро Trend сказал колумбийский журналист Роберто Тробахо, посетивший Шушу, передает Day.Az.
Он сообщил, что находится в городе Шуша впервые.
По словам журналиста, он побывал во многих городах Азербайджана, и Шуша выделяется среди них.
"После того, как увидел Шушу, еще больше полюбил Азербайджан", - сказал Тробахо.
Отметим, что журналисты из ряда латиноамериканских стран, в том числе Колумбии, Мексики и Коста-Рики, совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана.
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