https://news.day.az/politics/1373570.html МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в Казахстане
МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в Казахстане
"Глубоко опечалены известием о взрыве на складе воинской части в Казахстане".
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии. Всем пострадавшим желаем выздоровления", - отмечается в сообщении.
Напомним, в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.
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