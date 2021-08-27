МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи со взрывом в Казахстане

"Глубоко опечалены известием о взрыве на складе воинской части в Казахстане".

Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших в результате этой трагедии. Всем пострадавшим желаем выздоровления", - отмечается в сообщении.

Напомним, в результате взрыва в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, по последним данным, погибли 9 человек, в том числе сотрудники МЧС, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.