https://news.day.az/politics/1373609.html Закир Гасанов выразил соболезнования Казахстану
"Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва близ города Тараз братской Республики Казахстан. Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Закир Гасанов выразил соболезнования Казахстану
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в соболезновании говорится:
"Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва близ города Тараз братской Республики Казахстан. Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.
Аллах ряхмят элясин".".
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