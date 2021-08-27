Закир Гасанов выразил соболезнования Казахстану

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанту Нурлану Ермекбаеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в соболезновании говорится:

"Глубоко опечален вестью о гибели военнослужащих и большом количестве раненых в результате взрыва близ города Тараз братской Республики Казахстан. Да упокоит Всевышний души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин".".