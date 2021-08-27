https://news.day.az/politics/1373621.html Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана на родину - ФОТО
Азербайджанские миротворцы вернулись из Афганистана на родину - ФОТО
120 азербайджанских миротворцев после выполнения своей миссии в международном аэропорту Кабула вернулись в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Миротворческий контингент Азербайджана был выведен из Афганистана 26 августа.
В церемонии встречи миротворцев в Баку приняли участие представители минобороны и СМИ.
Азербайджанские миротворцы, их оружие и военное имущество были переправлены в Анкару воздушным транспортом.
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