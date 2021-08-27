ЮНЕСКО должна выполнить свою благородную миссию и продемонстрировать справедливую позицию

Пришло время ЮНЕСКО выполнить свою благородную миссию и продемонстрировать справедливую позицию. Международный центр Низами Гянджеви намерен и готов посредством диалога сотрудничать с ЮНЕСКО в рамках борьбы против любого вида агрессии и нарушений международного права для пропаганды мира и культуры взаимопонимания. Мы разделяем одни и те же ценности с ЮНЕСКО и можем совместно работать в сфере защиты всех объектов культурного и религиозного наследия в регионе, в частности, тех, что подверглись разрушению в результате 30-летней армянской агрессии.

Об этом сказал в пятницу Trend бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, передает Day.Az.

По его словам, за 30 лет оккупации Арменией азербайджанских территорий на них разрушено множество культурных и религиозных памятников.

"Это противоречит всем принципам международного права и гуманизма", - подчеркнул аль-Тувейджри.

Он отметил, что ЮНЕСКО, ответственная за сохранение мирового культурного наследия, продолжает хранить молчание в связи с осквернением мечетей и разрушением других религиозных памятников.

"После освобождения азербайджанских территорий от оккупации ЮНЕСКО проявила интерес к поездке на эти земли. Азербайджан это приветствовал, однако Армения выступает против. Это показывает истинное лицо руководства Армении, всегда демонстрирующего агрессию и выступающего против международного права", - сказал аль-Тувейджри.

Он подчеркнул, что в этом вопросе ЮНЕСКО должна продемонстрировать справедливую позицию, взять на себя обязательства по опровержению фальсификаций, распространенных руководством Армении.