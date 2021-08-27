Азербайджанские артиллеристы выполнили ночные стрельбы на конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Продолжается конкурс "Мастера артиллерийского огня", проходящий в рамках "Армейских международных игр-2021" в Казахстане.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на очередном этапе конкурса, в котором принимают участие 9 стран, задачи были выполнены в ночное время суток.

На этом этапе команды, используя приборы ночного видения, преодолели на бронетранспортерах различные препятствия по маршруту, открыли огонь из минометов, гранатометов и автоматов по освещенным целям. Азербайджанские военнослужащие уничтожили все цели точным огнем.

По итогам второго этапа первое место заняли артиллеристы из Казахстана, второе место - артиллеристы России, третье - азербайджанские артиллеристы.

Отметим, что конкурс "Мастера артиллерийского огня" состоит из трех этапов.