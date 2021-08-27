Мы достойно выполнили свою миссию в Афганистане и вернулись на Родину

Как офицеры миротворческого контингента Азербайджана мы достойно выполнили свою миссию в Афганистане и вернулись домой.

Об этом сказал в пятницу Trend старший лейтенант Гюндуз Салахов, служивший в составе миротворческих сил в Афганистане и вернувшийся сегодня на Родину, передает Day.Az.

По его словам, он с мая этого года представлял Азербайджан в составе миротворческих сил в Афганистане: "Вместе с турецкими военнослужащими мы обеспечивали безопасность Кабульского аэропорта. Во время последних событий совместно с турецкими военнослужащими осуществили безопасную эвакуацию населения, достойно выполнив возложенные на нас задачи. Мы уже на Родине, и готовы к выполнению приказов и поручений Верховного главнокомандующего и министра обороны".

Отметим, что сегодня в Баку вернулись 120 азербайджанских миротворцев, завершивших миссию в Афганистане.