https://news.day.az/politics/1373665.html Азербайджанские танкисты успешно участвуют в «Армейских международных играх–2021» - ФОТО
Азербайджанские танкисты, уничтожившие цели различными маневрами, заняли второе место в группе.
Азербайджанские танкисты успешно участвуют в «Армейских международных играх–2021» - ФОТО
Азербайджанские танкисты успешно выступили на очередном этапе конкурса "Танковый биатлон", проходящего на военном полигоне Алабино в Москве в рамках "Армейских международных игр - 2021", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Экипаж команды успешно выступил в этапе индивидуального заезда.
Азербайджанские танкисты, уничтожившие цели различными маневрами, заняли второе место в группе.
Лучшими на данном этапе были признаны белорусские танкисты, третье место заняла команда Сербии, а четвертого места удостоилась команда Казахстана.
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