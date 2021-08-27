Азербайджанские танкисты успешно участвуют в «Армейских международных играх–2021»

Азербайджанские танкисты успешно выступили на очередном этапе конкурса "Танковый биатлон", проходящего на военном полигоне Алабино в Москве в рамках "Армейских международных игр - 2021", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Экипаж команды успешно выступил в этапе индивидуального заезда.

Азербайджанские танкисты, уничтожившие цели различными маневрами, заняли второе место в группе.

Лучшими на данном этапе были признаны белорусские танкисты, третье место заняла команда Сербии, а четвертого места удостоилась команда Казахстана.