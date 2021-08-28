Азербайджанский миротворец - звучит гордо: о чем всегда будут помнить в Афганистане и в НАТО?

Родина встречает героев. Азербайджанский миротворческий контингент в составе 120 человек, занимавшийся охраной аэропорта Кабула, вернулся в пятницу в Баку. На родную землю ступили те, кто видел ад , но стойко и достойно нес знамя своей страны в тот самый период , когда из Афганистана бежали представители стран, так любящих рассуждать о своем огромном вкладе в дело обеспечения мира и стабильности на нашей планете.

Вовсе неспроста генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил Турцию, США, Великобританию и Азербайджан за их жизненно важную роль в обеспечении безопасности кабульского аэропорта, заявив, что они не позволят террористическим организациям вновь обосноваться в Афганистане: "Осуществляется круглосуточная эвакуация. Турция играет ключевую роль. В частности, я хотел бы поблагодарить Турцию, США и Великобританию за их жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле. Мы также благодарны Азербайджану за поддержку безопасности аэропорта", заявил он.

И это правда. Весь мир облетели фото и видео, где азербайджанские миротворцы обеспечивают афганцев водой, продуктами питания, где они оберегают стариков, женщин, детей. Флаг Азербайджана гордо реял в аэропорту столицы Афганистана и его навсегда запомнят жители этого государства. Они, вне всякого сомнения, на всю оставшуюся жизнь будут испытывать чувство огромной благодарности к Азербайджану и к его военнослужащим. Безусловно, и в руководстве НАТО всегда будут помнить о роли нашей страны в выполнении самых сложных ответственных миссий Альянса.

В этой связи хочу кое о чем напомнить. Дело было .1 июля 2013 года , когда в Баку открылась летняя сессия NATO International School of Azerbaijan. На её открытии координатор НАТО в Азербайджане Даниэль Кристиан Чобану подчеркнул высокую оценку Альянсом той поддержки, которую оказывает Азербайджан миротворческим операциям в Афганистане. Он тогда подчеркнул, что Азербайджан - первая страна, не являющаяся членом НАТО, которая заявила о своей готовности продолжать оказывать миротворческую поддержку Афганистану после вывода войск Альянса в 2014 году.

Да, это была справедливая оценка, данная нашей стране. Я же добавлю, что на 15 января 2008 года численность азербайджанского миротворческого контингента в Афганистане достигла 40 человек.Позже, 2 октября 2009 года,Милли Меджлис принял решение об увеличении миротворческого контингента в Афганистане. В феврале того же года миротворческий контингент азербайджанской армии в составе 90 человек начал действовать в составе батальона Вооруженных сил Турции в операциях Международных сил содействия безопасности в Афганистане. Персонал подразделения обеспечивал безопасность кабульской телебашни, центрального склада боеприпасов ISAF и патрулировал этот район.

По состоянию на 5 октября 2010 года, в целях увеличения вклада миротворческих сил Азербайджанской Республики в операции НАТО ISAF в Афганистане, Азербайджан направил дополнительно 2 военных врача и 2 инженера по фортификации, в результате чего количество миротворческих контингентов достигло 94. И уже .1 января 2015 года азербайджанские миротворцы приступили к работе в небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане в соответствии с шестимесячным планом ротации. Азербайджанская армия, начавшая свою службу с контингентом из 94 человек на начальном этапе, с 9 января 2018 года увеличила численность личного состава до 120 человек.

И вот они, блестяще выполнившие все поставленные перед ними задачи, вернулись на Родину. Вернулись, заслужив на протяжении многих лет своего пребывания в далекой стране, высочайшие оценки со стороны руководства Альянса. О чем все это говорит? О том, что Азербайджан, не являющийся членом НАТО, пользуется в Альянсе таким же уважением, как и его члены. Ровно также, не входящий в ОДКБ Азербайджан пользуется уважением и авторитетом большим, чем входящая в Организацию Армения. И все это - плоды дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева и продолжателя его дела, нынешнего Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Да, датой начала партнёрских отношений между Азербайджаном и НАТО можно считать 3-4 мая 1994 года, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев , в рамках официального визита в Бельгию, подписал Рамочный документ программы Партнерство во имя Мира НАТО. Подписание это программы предусматривало широкомасштабное сотрудничество Азербайджана с Организацией североатлантического договора.

А уже в январе 1997 года были созданы азербайджанские миротворческие силы. В том же году в штаб-квартире НАТО в Брюсселе было открыто представительство Азербайджана, и Баку присоединился к натовской программе Процесс планирования и анализа (ППА).13 февраля того же года генсек НАТО Хавьер Солана по приглашению Гейдара Алиева совершил двухдневный визит в Азербайджан, в ходе которого секретарь провел встречи с президентом, министрами иностранных дел и обороны. Он также выступил перед депутатами Национального Совета (Милли Меджлиса) о развитии связей между НАТО и Азербайджаном.Значимость того визита сложно переоценить.

В апреле 1999 года Гейдар Алиев принял участие в 50-летнем юбилее НАТО, проводимом в Вашингтоне, где выступил с речью. Он вновь заявил, что участие Азербайджана в программе "Партнёрство во имя мира" будет продолжительным. Так оно и оказалось. Наша страна развивала отношения с Альянсом. И 14-19 июля 2004 года, в Баку, впервые за историю НАТО, состоялась "Неделя НАТО", на котором принимал участие заместитель Генерального Секретаря НАТО по Общественной Дипломатии Яна Фурне и другие представители высокого уровня.

Перечислять историю взаимоотношений между Азербайджаном и НАТО можно долго. Особо же стоит подчеркнуть, что наша страна имеет множество договоров о военном сотрудничестве с братской Турцией, армия которой является второй по силе в НАТО.В том числе и поэтому, не входящая в Альянс наша страна, имеет армию, соответствующую самым высоким стандартам НАТО. Она по праву называется самой боеспособной, сильной в регионе Южного Кавказа. А 120 ее блестяще обученных представителей, вернувшихся на родную землю из Афганистана, принесут пользу Родине , защищая ее границы, ее независимость и целостность.

Акпер Гасанов