Сегодня Азербайджан диктует свою повестку дня Армении

У каждого государства как субъекта международного права, по крайней мере, у тех стран, кому в той или иной мере известен и интересен армяно-азербайджанский конфликт в принципе, есть своя собственная точка зрения на содержание и итоги войны за Карабах осенью 2020 года. Азербайджан, Турция считают этот конфликт "перевернутой страницей истории", Армения, Франция, США и отчасти Россия так не считают, у большинства европейских и мусульманских стран также есть собственное мнение на этот счет, которое они стараются не высказывать из блоковой или корпоративной солидарности. Так что вопрос о завершении армяно-азербайджанского конфликта де-юре и во многом де-факто остается открытым, и он будет закрыт только тогда, когда Армения подпишет Акт о капитуляции, в котором будет прописан ее отказ от Карабаха, который она в соответствии с собственным конституционным законодательством считает своим, а для этого Азербайджану потребуется еще одна победоносная война, причем в самое ближайшее время, возможно, уже этой осенью.

Об этом Day.Az сказал российский историк, политический аналитик, профессор Олег Кузнецов.

По словам профессора, Московское Соглашение о прекращении огня и всех боевых действий в зоне армяно-азербайджанского конфликта от 10 ноября 2020 года по своему содержанию и юридическому статусу ничем не отличается от от аналогичного Бишкекского документа 1994 года с той только разницей, что тогда Азербайджану диктовали условия Ереван, Ханкенди и стоящая за их спинами Москва, а теперь то же самое в отношении Еревана и Ханкенди сделал Баку, имея за своей спиной Анкару и Москву.

"Но это соглашение - не договор о мире и не акт о капитуляции, а всего лишь документ об изменении театра военных действий, из которого в ходе его согласования был исключен пункт об азербайджанских экславах, являющийся, по сути, еще одним фронтом армяно-азербайджанского вооруженного противостояния. Поэтому Азербайджану придется силой оружия еще раз доказывать свою историческую и юридическую правоту в данной проблеме", - полагает Кузнецов.

Политический аналитик далее подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда и везде преследуют и реализуют исключительно собственные узкоэгоистические цели, и им глубоко наплевать, что происходит за пределами Северной Америки, так как эта страна на протяжении уже многих деятилетий придерживается неизменной внешнеполитической доктрины "управляемого хаоса за пределами США".

"Армяно-азербайджанский конфликт идеально вписывается в эту схему, особенно в той части, что он затрагивает геостратегические интересы России и Китая - двух главных конкурентов Соединенных Штатов на мировой арене. С той же целью с поводка был спущен "Талибан", после чего России и Китаю придется прилагать усилия, чтобы защитить свои инвестиции в Кыргызстане и Узбекистане, да и весь макроэкономический трансконтинентальный проект "Шелкового пути" теперь оказывается под угрозой, и армяно-азербайджанский конфликт - это еще одно звено цепи, перекрывающее фарватер его реализации.

Так что вполне логично выглядит поддержка претензий Армении на реванш в новой войне с Азербайджаном. Вашингтону не важно, кто в ней победит, ему важно выиграть время, чтобы решить внутренние проблемы с разгулом этнической преступности в Америке, руками которой был низложен Дональд Трамп. Соединенные Штаты находятся отчасти в состоянии неконтролируемого хаоса, на преодоление которого им требуется время, которое для них сейчас выигрывают коронавирусная пандемия и локальные конфликты по всему миру, отвклекающие на себя их конкурентов. Армяно-азербайджанский конфликт идеально для этого подходит, так почему бы им не воспользоваться в собственных интересах?", - подытожил Олег Кузнецов.

Абдул Керимханов