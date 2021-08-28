Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу своих граждан, взятых в плен и заложники

Азербайджан требует от Армении прояснить судьбу около четырех тысяч своих граждан, взятых в плен и заложники во время первой Карабахской войны. Армения на протяжении 30 лет игнорировала эти требования. Отныне наша позиция по этому вопросу стала более жесткой.

Об этом сказал руководитель организации "Возвращение в Карабах", депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что после окончания 44-дневной Отечественной войны Азербайджан наглядно продемонстрировал всему миру, как необходимо следовать принципам гуманизма.

"Несмотря на то, что со дня окончания войны прошло совсем немного времени, азербайджанская сторона передала Армении тела и останки более 1 600 оккупантов. Этот процесс продолжается и сегодня. А что сделала оккупант - Армения во время первой Карабахской войны? Согласно исследованиям, проведенным соответствующими структурами, во время первой Карабахской войны армянскими террористами было взято в плен и захвачено в заложники 3 888 наших граждан. Некоторые из них попали в плен к армянам, будучи ранеными. Из-за того, что этим людям не была оказана необходимая медицинская помощь, большинство из них погибли. Появилась информация о том, что оставшиеся в живых работали на тяжелых работах, подвергаясь жестоким пыткам. Почему Армения не освободила наших граждан, которые находились в плену на протяжении 30 лет? Или о судьбе какого пленного или заложника была проинформирована азербайджанская сторона? Почему тогда руководство Армении и стран, которые ей покровительствуют, международных организаций не вспомнили о принципах гуманизма?", - сказал Гянджалиев.

По словам депутата, возглавляемая им структура неоднократно направляла, помимо официальных писем, запросы в международные организации в формате видеообращений с целью получения от Армении объяснений относительно наших граждан, взятых в плен и заложники. Но ответа на обращения не последовало.

"Мы поднимаем этот вопрос в ходе большей части встреч с представителями международных организаций. К сожалению, у нас все еще нет какой-либо точной информации о судьбе наших граждан, находящихся в плену", - сказал Гянджалиев.