https://news.day.az/politics/1373748.html Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» - ВИДЕО - ФОТО
Продолжается конкурс «Мастера артиллерийского огня» - ВИДЕО - ФОТО
Проведен очередной этап конкурса "Мастера артиллерийского огня", проходящего в Гвардейском гарнизоне Казахстана в рамках "Армейских международных игр-2021".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны, второй экипаж нашей команды также успешно выступил в индивидуальном заезде.
Решением судей, азербайджанским артиллеристам, уничтожившим заданные цели точным огнем, было присуждено третье место среди девяти команд.
Первое и второе места заняли соответственно артиллеристы из России и Казахстана.
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