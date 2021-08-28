https://news.day.az/politics/1373793.html Обнародована сумма средств в Фонде YAŞAT
Обнародована сумма средств в Фонде YAŞAT
Обнародована сумма средств, поступивших в Фонд YAŞAT, сообщает Day.Az со ссылкой на фонд.
До сегодняшнего дня в фонде собрано 61 917 157,45 маната, из которых 17 184 503,95 маната поступили от физических лиц, 44 732 653,5 маната - от юридических.
Из общей суммы средств израсходовано 35 296 814,22 маната.
На сегодняшний день средства фонда составляют 26 620 343,23 маната.
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