Всемирно известный фотограф Реза Дегати назвал загрязнение Арменией реки Охчучай экологической катастрофой
Всемирно известный фотограф Реза Дегати поделился публикцией об экологической катастрофе, учиняемой Арменией на реке Охчучай.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, фотограф пишет в своих аккаунтах в социальных сетях:
"Река Охчучай начинается в Армении, пересекает Азербайджан и впадает в реку Араз, естественную границу между Ираном и Азербайджаном, прежде чем достичь Каспийского моря. На армянской стороне находятся два крупных завода по добыче полезных ископаемых: медно-молибденовый завод в Гаджаран-Зангезуре и Гафанский завод по переработке железной руды. В процессе производства на этих предприятиях в реку Охчучай сливается вода, загрязненная тяжелыми металлами.
Немецкая горнодобывающая компания Croniment владеет 60% акций Зангезурского медно-молибденового завода в Армении. Количество никеля в реке превышает 7 раз, железа - в 4 раза, меди-молибдена - в 2 раза.
В марте в бассейне реки Охчучай наблюдалось массовое вымирание форели и других рыб. Похоже, что река используется армянскими производителями в качестве "коллектора" для смыва промышленных отходов с территории страны в Азербайджан. Армения еще не присоединилась к международной конвенции по водам и не взяла на себя международные обязательства. Здесь можно наблюдать экологическую катастрофу, в результате чего загрязняются территории Ирана и Азербайджана, прежде чем достичь Каспийского моря".
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