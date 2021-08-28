Проведена встреча с азербайджанцами, проживающими в Бельгии

Государственный комитет по работе с диаспорой провел встречу с азербайджанской общиной Бельгии. Встреча была организована в Доме Азербайджана, расположенном в Брюсселе. В мероприятии приняли участие представители комитета, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов, представители Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, Дома Азербайджана, азербайджанской общины в Бельгии.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, открывая встречу вступительным словом, председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подробно рассказал о созидательной работе, проводимой под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях, позитивно оценил деятельность азербайджанской диаспоры в период 44-дневной Отечественной войны и продолжающейся до сих пор пандемии.

Он обстоятельно остановился на диаспорской политике Азербайджанского государства, проектах, реализованных комитетом по поручению главы государства в области организационного становления диаспоры, создании координационных советов, домов Азербайджана, предстоящих целях и задачах, дал рекомендации в этом направлении участникам мероприятия, в частности, молодежи, являющейся будущим диаспоры, внес предложения.

Затем был показан видеоролик, посвященный деятельности комитета во время Отечественной войны, представлен доклад отчетного характера о работе, проделанной комитетом в последние годы, в том числе организованных поездках в Шушу.

Посол Вагиф Садыгов, коснувшись бельгийско-азербайджанских отношений, отметил интеграцию наших соотечественников в местное общество этой страны. Aзербайджанский дипломат признал работу, проделанную Государственным комитетом в данном направлении, заслуживающей одобрения и подчеркнул, что на наших соотечественников, в особенности молодежь, как ведущую силу общества, ложится большая ответственность в реализации предстоящих задач, что проживающая в Бельгии азербайджанская молодежь должна активно участвовать в укреплении отношений между народами, констатировал, что посредством проводимых мероприятий она может вносить вклад в повышение информированности.

Затем посол Вагиф Садыгов сказал, что цели, которые диаспора ставит перед собой, следует выбирать в соответствии с меняющимися реалиями мира, в частности, привлек внимание к значению взаимодействия проживающих в Европе наших соотечественников с международными структурами, организациями, важности проявления активности в данной сфере.

Встреча была продолжена в интерактивной форме, проведен обмен мнениями о более организованной координации диаспорских структур.