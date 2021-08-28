Азербайджан может в любое время ограничить движение транспорта на своей территории

Азербайджан может в любое время ограничить движение транспорта на всей своей территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ограничение движения транспорта на участке дороги Герус-Кафан, проходящем по территории Азербайджана, стало очень серьезно беспокоить армянскую сторону.

Ограничение движения на азербайджанском участке дороги и регулирование вопросов, связанных с пограничным контролем, является суверенным правом Азербайджана, поэтому ничто не мешает ему принимать необходимые меры.

До настоящего времени Армения беспрепятственно пользовалась этой дорогой, что было продиктовано гуманным подходом Азербайджана. Сложившаяся сегодня ситуация является результатом безответственности Армении и провокаций, к которым она всегда может прибегнуть, как это было три дня назад, когда двое армянских военнослужащих неожиданно напали на пограничника Ширалиева Руслана Нариман оглу на участке дороги Герус-Кафан близ села Ашагы Джибикли Губадлинского района. В рукопашной схватке они нанесли азербайджанскому военному ранение штыком в грудь.

Поскольку вся ответственность за произошедшее лежит на армянской стороне, нужно было обязательно адекватно ответить на эту провокацию. Поэтому после нападения на азербайджанского пограничника Азербайджан принял необходимые оперативные меры и шаги по регулированию движения транспорта, а также выдвинул конкретные условия.

А премьер-министр Армении, выступая накануне на заседании правительства, удивил армян. В отличие от прежних своих выступлений, он назвал азербайджанские топонимы Эйвазлы и Чайземи, а не армянские Кармракар и Шурнух.

По его словам, возобновление движения транспорта через населенные пункты Эйвазлы и Чайземи может стать очень хорошим символом региональной стабильности.

В действительности же Пашинян серьезно обеспокоен тем, что азербайджанская сторона ограничила движение транспорта на участке дороги.

В связи с этим выступлением Пашиняна армянский политолог Степан Даниэлян сказал, что "Азербайджан потребовал от Армении официально признать 21 километр дороги Герус-Кафан, включая и два села, азербайджанской территорией. Требование было выполнено. На заседании правительства премьер-министр Пашиян заявил, что 21 километр - это азербайджанская территория. Также он произнес названия двух сел на азербайджанском языке".

Поэтому Армения должна понять, что Азербайджан всегда имеет право ограничить движение транспорта на своей территории. И в этом случае армяне не должны забывать о том, что транспортная система Армении может быть парализована.