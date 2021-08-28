https://news.day.az/politics/1373932.html В Армении арестовывают военных, которые отказались воевать против Азербайджана
В Армении арестовывают военных, которые отказались воевать против Азербайджана
В Армении арестован офицер артиллерийского дивизиона, который отказался воевать против Азербайджана. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как пишут армянские СМИ, офицер артиллерийского дивизиона, исходя из личной заинтересованности, чтобы спасти свою жизнь, проявил бездействие и отказался воевать против Азербайджана.
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