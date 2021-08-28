В Армении арестовывают военных, которые отказались воевать против Азербайджана

В Армении арестован офицер артиллерийского дивизиона, который отказался воевать против Азербайджана. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Следственного комитета Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Как пишут армянские СМИ, офицер артиллерийского дивизиона, исходя из личной заинтересованности, чтобы спасти свою жизнь, проявил бездействие и отказался воевать против Азербайджана.