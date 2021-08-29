Армения скрывает данные о погибших

"Информация, распространяемая противоположной стороной, является абсолютно ложной и носит провокационный характер".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявили в Министерстве обороны Азербайджана в связи с информацией, распространенной армянской стороной о том, что якобы Азербайджанская Армия открыла огонь в нескольких направлениях, стрельба длилась 2 часа, среди наших военнослужащих есть раненые.

Отмечено, что, распространяя такую информацию, противоположная сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в частях армянской армии: "Наоборот, 29 августа с 01:40 до 02:10 вооруженные силы Армении обстреляли позиции Азербайджанской Армии в направлении поселка Демирчидам Кяльбаджарского района с позиций в поселке Зод Басаркечарского района с применением оружия различного калибра. Ответным огнем враг был подавлен.

Официально заявляем, что среди подразделений Азербайджанской Армии потерь нет".