Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян

"Распространяя такую информацию, противоположная сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в частях армянской армии".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана в связи с информацией, распространенной армянской стороной о том, что якобы Азербайджанская Армия открыла огонь в нескольких направлениях, стрельба длилась 2 часа, среди наших военнослужащих есть раненые.

Отмечено, что информация, распространяемая противоположной стороной, является абсолютно ложной и носит провокационный характер.