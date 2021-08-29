https://news.day.az/politics/1374033.html Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армян
"Распространяя такую информацию, противоположная сторона стремится скрыть информацию о погибших и раненых в ходе вооруженных столкновений в частях армянской армии".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана в связи с информацией, распространенной армянской стороной о том, что якобы Азербайджанская Армия открыла огонь в нескольких направлениях, стрельба длилась 2 часа, среди наших военнослужащих есть раненые.
Отмечено, что информация, распространяемая противоположной стороной, является абсолютно ложной и носит провокационный характер.
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