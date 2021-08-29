На конкурсе «Кубок моря» выполнены задачи очередного этапа - ВИДЕО - ФОТО
Состоялся очередной этап конкурса "Кубок моря", проходящего в рамках "Армейских международных игр - 2021" в иранском городе Энзели.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства обороны, на этапе конкурса "Морская подготовка" военные моряки выполнили задание "Постановка корабля на якорь и бочку".
Решением судейской комиссии на этом этапе первое место заняла команда России, набравшая 38 баллов, второе место было присуждено командам Казахстана и Ирана, набравшим по 36 баллов, а третьего места удостоилась команда ВМС Азербайджана с 32 баллами.
По общему количеству очков лидером конкурса является команда Ирана, в активе которой 94 балла. На втором месте команда Казахстана, набравшая 85 баллов, на третьем - команда России с 84 баллами, а на четвертом - команда Азербайджана с 80 баллами.
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