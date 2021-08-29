Продолжается творческий конкурс "Армия культуры" в рамках "Армейских международных игр - 2021"

Творческий конкурс "Армия культуры" продолжается в Москве в рамках "Армейских международных игр - 2021".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана, коллективы представили народную музыку и танцы стран, которые они представляют, на этапе творческого конкурса "Зрительские симпатии".

Конкурс транслировался на местных телеканалах и официальном ютуб канале Минобороны РФ. Хореографическая сложность, изящество и точность профессионального исполнения и танца, представленного коллективом ансамбля песни и пляски Армейского идейно-культурного центра имени Ази Асланова, привлекли внимание публики и произвели хорошее впечатление.

Репертуар, подготовленный совместными усилиями участников коллектива, получил высокую оценку жюри, состоящего из представителей команд-участниц.

Победитель этапа "Зрительские симпатии" творческого конкурса "Армия культуры" будет определен по итогам голосования зрителей на официальном сайте https://golosovanie-ac.mil.ru.

Отметим, что основная цель конкурса - ознакомление стран-участник с взаимной культурой, искусством и музыкальными традициями.