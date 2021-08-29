Азербайджанцы разоблачили Семена Пегова

Российский провокатор-"журналист" Семен Пегов-Габрелянов, автор канала WarGonzo, попался на размещении фейк-новости о якобы "переброске Азербайджаном в Карабах афганских беженцев".

Ссылался Пегов, разумеется, на свои "проверенные источники в Стамбуле, которые никогда не ошибаются". Больше того, Пегов-Габрелянов даже приложил видео с "доказательством": толпой людей в аэропорту, якобы говорящих на азербайджанском.



Бред проармянского пропагандиста подхватили российские телеграм-каналы и даже СМИ - но вот незадача, буквально сразу появились доказательства, что распространенная Пеговым эксклюзивная информация - всего лишь фейк. Причем намеренно сделанный и подброшенный ему азербайджанскими активистами из одного из популярных телеграм-каналов.



Видео, которое Пегов-Габрелянов пытался выдать за кадры переброски афганцев в Карабах, было снято в аэропорту Вашингтона, затем сверзу был наложен звук с диалогом на азербайджанском. Больше того, авторы разоблачения сначала распространили свой вброс среди армянских ресурсов для того, чтобы процедура вывода Пегова на чистую воду была более правдоподобной.



Была опубликована и переписка с самим Пеговым - видно, с какой радостью этот пропагандист клюет на наживку, думая, что сможет снова устроить информационную атаку на Азербайджан. "Принял. А есть подробности? Крутая новость", "Отличный пост. Честь для меня внести вклад в общее дело" - примерно так он описывает свои эмоции.

Источники у Пегова-Габрелянова оказались примерно такими же, как и те, что утверждали "что в Гадруте нет азербайджанцев". Азербайджанцы в Гадруте есть, а где оказался Пегов-Габрелянов? В какой дыре прятался от ударов азербайджанской армии?

Разоблачение Пегова - отличная иллюстрация того, как именно работала и работает против Азербайджана армянская сеть в российских СМИ. И Пегов - далеко не единственная пешка в этой армянской игре против нашей страны. Можно долго перечислять всех этих Арамашотычей, Симоньянов, Кеосаянов, Багдасаровых, Кургинянов и прочих - их физиономии регулярно мелькают в эфирах российских федеральных телеканалов, они поливали грязью Азербайджан все 44 дня войны, и много месяцев до ее начала. Не утихают и сейчас.

Самое поразительное, что в своих разборках московские армяне апеллируют исключительно к интересам... России! И когда они с пеной у рта оправдывали армянскую агрессию против Азербайджана, и когда со слезами на глазах рассказывали про "бравую армию Карабаха", которая воевала чуть ли не с инопланетянами - и даже после разгрома Армении! Все это, оказывается, было продиктовано только интересами России!

Но что важно - многочисленные "патриоты России" с армянскими фамилиями и их рыжебородые шестерки пекутся не об интересах РФ, а о своем унижении. О том, что Азербайджан победил, о том, что наша страна отвоевала Карабах, вернула оккупированные территории. Кеосаяны, Симоньяны и прочие никак не могут переварить грандиозную победу Президента Ильхама Алиева, она буквально не даёт им спать по ночам.

Неужели все так плохо в российской журналистике? Куда запропастились богатейшая российская школа журналистики? Куда все пропало, что на центральных каналах российского телевидения армяне в прямом смысле слова творят, что хотят, не считаясь ни с многомиллионной российской аудиторией, ни с интересами России?

Вопрос риторический.

Э. Ибрагимов