https://news.day.az/politics/1374122.html Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию - ЗАЯВЛЕНИЕ
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию - ЗАЯВЛЕНИЕ
Министерство обороны Азербайджана назвало отчет омбудсмена Армении якобы о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах азербайджанскими военнослужащими ложью и клеветой.
Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Это очередная информационная провокация армянской стороны", - говорится в заявлении.
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