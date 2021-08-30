Минобороны Азербайджана опровергло армянскую дезинформацию

Министерство обороны Азербайджана назвало отчет омбудсмена Армении якобы о преднамеренном поджоге пастбищ в приграничных районах азербайджанскими военнослужащими ложью и клеветой.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Это очередная информационная провокация армянской стороны", - говорится в заявлении.