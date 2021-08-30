https://news.day.az/politics/1374138.html Закир Гасанов поздравил министра национальной обороны и начальника Генштаба Турции
Закир Гасанов поздравил министра национальной обороны и начальника Генштаба Турции
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру по случаю национального праздника Турции - Дня победы.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на Минобороны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре