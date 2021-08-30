Состоялась встреча с членами Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии

Государственный комитет по работе с диаспорой провел в городе Гаага Королевства Нидерландов встречу с членами Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Фикрет Ахундов, сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, полномочные представители Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии, проживающие в этих странах активисты диаспоры, члены общины.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, подробно остановившись на работе по созиданию и благоустройству, проводимой под руководством Президента Ильхама Алиева в Карабахе, а также государственной диаспорской политике, направленной на организационное становление азербайджанцев мира, дал положительную оценку самоотверженной деятельности диаспорских организаций и наших соотечественников в Нидерландах, Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии во время Отечественной войны.

Председатель комитета подчеркнул важность деятельности координационных советов, направленной по поручению главы государства на организационное и системное становление диаспоры, обстоятельно говорил о реализованных комитетом проектах, создании координационных советов, домов Азербайджана, многогранных целях и задачах, стоящих перед диаспорой нашей победоносной страны в поствоенный период.

Он выступил с рекомендациями и предложениями, связанными с превращением нашей диаспоры в мощную силу в таких центральных европейских странах, как Бельгия и Нидерланды, ее тесной интеграцией в общественно-политическую и гуманитарную сферы, укреплением сотрудничества с влияющими на общественное мнение кругами и авторитетными СМИ, оперативной реакцией в рамках закона на действия антиазербайджанских кругов, противоречащие нашим государственным интересам, отметил, что всем соотечественникам, в частности, молодежи, предстоит многое сделать для выполнения этих целей и задач.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Фикрет Ахундов в своем выступлении коснулся деятельности диаспорских организаций и азербайджанской общины, призвал соотечественников к активности в деле пропаганды нашей Родины.

Мероприятие было продолжено демонстрацией видеоролика отчетного характера, посвященного работе, осуществленной Государственным комитетом в последние годы, его деятельности во время войны и в последующий период, в том числе поездкам в Шушу, организованным в рамках проекта "Благодаря железному кулаку".

Затем координаторы Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии - руководитель Объединения азербайджанских женщин Европы "Aна Ветен" Маиса Aгамирзоева и председатель Медиа-группы азербайджанцев Европы Эмиль Алиев выступили с отчетом о проделанной работе.

После мероприятия, завершившегося проведением широкого обмена мнениями и ответами на вопросы, путем открытого голосования были избраны 3 новых координатора Координационного совета.