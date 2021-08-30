Армения всегда выступает против принципа "всех на всех" при возвращении пленных и заложников.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает Day.Az со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Она отметила, что Азербайджан за прошедшие годы полностью выполнил свои обязательства.

"Азербайджан всегда выступал за принцип "всех на всех" при возвращении пленных и заложников, однако Армения отказывается от этого", - сказала Абдуллаева.