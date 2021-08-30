Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с праздником Победы, который отмечается в этой стране 30 августа.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.

"Поздравляем наших братьев с 99-й годовщиной Победы - героической эпопеей, золотыми буквами вписанной в историю Турции, одержанной турецкой армией во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком", - говорится в поздравлении.