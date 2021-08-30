https://news.day.az/politics/1374230.html Джейхун Байрамов поздравил Турцию с праздником Победы
Джейхун Байрамов поздравил Турцию с праздником Победы
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с праздником Победы, который отмечается в этой стране 30 августа.
Об этом министр написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.
"Поздравляем наших братьев с 99-й годовщиной Победы - героической эпопеей, золотыми буквами вписанной в историю Турции, одержанной турецкой армией во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком", - говорится в поздравлении.
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