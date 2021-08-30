Армения до сих пор не предоставила информацию о семи без вести пропавших во время второй Карабахской войны азербайджанцах.

Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сообщает Day.Az.

По ее словам, в Азербайджане такие шаги, как улучшение состояния здоровья армянских военнопленных, базируются на принципе гуманизма.

"Я как омбудсмен Азербайджана держу в центре внимания вопросы защиты и восстановления нарушенных прав пленных и взятых в заложники лиц. Неопровержимые факты требуют принятия мер", - сказала Алиева.