https://news.day.az/politics/1374241.html Армения не предоставляет информацию о 7 без вести пропавших азербайджанцах во время второй Карабахской войны -омбудсмен
Армения не предоставляет информацию о 7 без вести пропавших азербайджанцах во время второй Карабахской войны -омбудсмен
Армения до сих пор не предоставила информацию о семи без вести пропавших во время второй Карабахской войны азербайджанцах.
Об этом сказала уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева, сообщает Day.Az.
По ее словам, в Азербайджане такие шаги, как улучшение состояния здоровья армянских военнопленных, базируются на принципе гуманизма.
"Я как омбудсмен Азербайджана держу в центре внимания вопросы защиты и восстановления нарушенных прав пленных и взятых в заложники лиц. Неопровержимые факты требуют принятия мер", - сказала Алиева.
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