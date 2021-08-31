Борислав Береза: Мое уважение Азербайджану за системную реинтеграцию Карабаха, Украине есть чему учиться

Известный украинский политический деятель, внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором выразил восхищение системной реинтеграцией Карабаха, которую проводит Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Немного хронологии. 17 октября 2020 года Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль город Физули в Карабахе. В начале января 2021 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил построить в Физули международный аэропорт. 14 января состоялась церемония закладки фундамента будущего аэропорта. В конце июля закончено строительство взлетно-посадочной полосы. В начале августа уже прошла проверка взлетно-посадочной полосы. 13 августа стало известно, что первый рейс из аэропорта Физули назначен на 3 сентября. 29 августа Ильхам Алиев проинспектировал аэропорт и убедился, что он уже принимает бизнес-джеты. А в сентябре аэропорт начнет работать и принимать регулярные рейсы", - напомнил он.

Член украинской делегации в ПАСЕ подчеркнул, что прошло менее 9-ти месяцев от момента принятия решения до реализации такого серьезного инфраструктурного проекта, как международный аэропорт.

"...Просто строили в рамках государственной стратегии. Быстро и, как сказали эксперты, качественно...А Азербайджану мое уважение за системную реинтеграцию Карабаха. Есть чему учиться", - заключил Борислав Береза.