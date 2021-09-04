Азербайджан претворяет в жизнь амбициозные проекты в Карабахе

Азербайджан всегда умел поражать воображение своими проектами. Но того, что происходит сегодня на освобожденных от армянской оккупации территориях, не ожидал никто. Вернувшиеся в лоно Родины районы преображаются и меняются прямо на глазах. Прошло менее года после разгрома оккупантов, а на разрушенные земли уже возвращается жизнь. И возвращается она с присущим Азербайджану размахом.

На днях первые лица государства осмотрели строящийся в Физули международный аэропорт. Этот объект уже превратился в своеобразную визитную карточку процесса возрождения освобожденного Карабаха. Когда в январе этого года Президент Ильхам Алиев закладывал фундамент аэропорта и заявлял, что он сможет принимать самолеты уже в сентябре, многие не верили, что Азербайджану такое под силу за столь короткий срок. Дискуссии и оценки на эту тему можно было встретить в российских и прочих зарубежных СМИ. Однако всего через восемь месяцев, в начале августа на взлетно-посадочной полосе Физулинского международного аэропорта приземлилось первое воздушное судно.

"Возможно, ни один аэропорт в мире не строился такими стремительными темпами. Уже готова взлетно-посадочная полоса. Здесь ведутся завершающие работы. Еще раз хочу отметить, что в этом году я заложил фундамент аэропорта, а сейчас мы едем знакомиться со строительными работами. Этот аэропорт - воздушные ворота Карабаха", - заметил Президент Азербайджана.

Побывавший в Физули всемирно известный фотограф Реза Дегати не мог сдержать своего восхищения. Проводимые здесь работы - поистине чудо. Нигде аэропорт не строят за считанные месяцы, как был построен аэропорт в Физули, написал он в соцсети.

Действительно, строительство международной воздушной гавани в столь короткие сроки - событие беспрецедентное. Еще в начале года здесь была покрытая руинами равнина, а сегодня все работы проводятся на самом высоком уровне и наглядно демонстрируют размах, с которым Баку отстраивает Карабах. Кстати говоря, у вопроса есть и социальный аспект. Так, AZAL уже объявил об открытии вакансий в Физулинском международном аэропорту для уроженцев этого района.

Начало полетов в Физулинском международном аэропорту, ввод в эксплуатацию воздушно-транспортной инфраструктуры должен ознаменовать собой процесс резкого увеличения деловой активности на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях, сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Вместе с тем, отметил он, этот процесс будет носить характер не только повышения деловой активности и ускорения экономических процессов в регионе.

"На мой взгляд, данный процесс следует рассматривать и в контексте социальной политики, гуманитарного развития освобожденных районов. В течение последних трех десятилетий в результате армянской агрессии данный регион потерял инициативу для социального, экономического, гуманитарного развития. Те преобразования, которые реализуются в Азербайджане в течение последних лет, с точки зрения социальной политики, поддержки широких слоев населения должны найти свое отражение - и найдут - и в вопросе размещения трудовых ресурсов, производительных сил общества, в том числе и на освобожденных территориях нашей страны. Кроме того, нужно иметь в виду и значительный экономический потенциал региона, в первую очередь, сельское хозяйство. Думаю, в освобожденных районах необходимо, в первую очередь, иметь в виду и планировать развитие агропромышленного комплекса и перерабатывающей отрасли, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, как для внутреннего потребления, так и для внешнего рынка", - подчеркнул экономист.

По мнению нашего собеседника, с точки зрения развития ненефтяного, несырьевого экспорта данный регион должен существенно укрепить конкурентоспособность отечественной экономики. И, конечно, нужно иметь в виду реализацию туристического потенциала после введения в эксплуатацию Физулинского аэропорта. Несомненно, следует ожидать увеличения и пассажиропотока в этом направлении, отметил Мамедов. В первую очередь, по его словам, речь идет о развитии внутреннего туризма.

"Ввод в эксплуатацию объектов воздушно-транспортной инфраструктуры - это реализация тех весьма амбициозных идей, которые связаны с формированием нового технологического уклада. Это дает надежду на то, что в целом конкурентоспособность отечественной экономики будет существенно повышаться и Азербайджан сможет выйти на траекторию эквивалентного внешнеторгового обмена с миром", - резюмировал азербайджанский экономист.

Лейла Таривердиева