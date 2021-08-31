Служба поддержки LG в Армении заговорила по-азербайджански

В Армении сегодня обсуждается факт, по охвату и накалу страстей аудитории соцсетей обошедший все прочее, происходящее в и вокруг этой страны.

Автоответчик офиса LG Electronics в Армении внезапно заговорил на азербайджанском языке. Один из пользователей компании случайно обнаружил страшный непорядок, позвонив в колл-центр LG Армения и услышав в ухе азербайджанскую речь. Номер службы поддержки, где шокируют армян, указан на официальном сайте LG и на странице LG Армения в Facebook. Автоответчик сначала на армянском выдает информацию о рабочих днях структуры, а потом вдруг переходит на азербайджанский язык и предлагает абонентам оставить номер телефона и нажать соответствующую кнопку, после чего сотрудники колл-центра свяжутся с ним.

В принципе, шок армянской аудитории можно понять. Нам бы тоже не доставило удовольствия, услышь мы от местного оператора иностранной компании инструкции на армянском языке. Понятно, что LG ошиблась, что стало еще одним доказательством того, что иностранцам по большому счету наплевать, кто на Кавказе есть кто. Это на заметку армянам, которые считают, что имеют какой-то особый вес в глазах дальнего зарубежья. На самом деле в дальнем зарубежье... Ну ладно, не будем продолжать. Дело не в этом. Дело даже не в ошибке южнокорейской компании, а в традиционной реакции армянской аудитории. Вот что действительно шокирует, так это комментарии армянских пользователей к соответствующему видео в соцсетях.

Вместо того, чтобы ругать за ошибку компанию, армяне с воплями похватались за ножи и кинулись резать и уничтожать носителей азербайджанского языка - как известно, в виртуале наши соседи большие герои. Досталось также Анкаре, даже Пашиняну, пошли угрозы местью и реваншем, оскорбления в адрес азербайджанского и турецкого народов. И все из-за того, что для корейцев что армянский, что азербайджанский звучат одинаково.

Да, очень не повезло нам с соседями. Что поделать - соседей, как и родителей не выбирают...

Лейла Таривердиева