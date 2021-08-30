https://news.day.az/politics/1374465.html Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО - ВИДЕО
Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон» - ФОТО - ВИДЕО
30 августа в подмосковном парке "Патриот" состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках "Армейских международных игр -2021", сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся с участием глав команд, тренеров и танковых экипажей, 31 августа азербайджанские танкисты поборются в первом дивизионе с командами России, Казахстана и Китая.
В полуфинале команда Азербайджана выступит на танках красного цвета, команда России - на танках синего цвета, команда Китая - на танках желтого цвета, а команда Казахстана - на танках зеленого цвета.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре