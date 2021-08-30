Я счастлив быть очевидцем сегодняшних событий в городе Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом в рамках Дней поэзии Вагифа в городе Шуша сказал журналистам председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар.

"Мы переживаем сегодня большую радость. Настал день, которого мы ждали. Шуша освобождена. Теперь свободна и душа Вагифа. Я счастлив быть очевидцем этих событий, и благодарен судьбе за это", - сказал он.

Отметим, что 30 августа впервые после освобождения города Шуша в родном городе великого поэта Моллы Панаха Вагифа Фондом Гейдара Алиева были вновь организованы Дни поэзии Вагифа. Напомним, что 29 августа состоялось открытие бюста Моллы Панаха Вагифа, а также открытие после восстановления комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта.