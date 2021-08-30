Член Сената Италии от партии "Вперед, Италия" сенатор Урания Папатеу высоко оценила в интервью итальянским СМИ деятельность миротворческого контингента Азербайджана по обеспечению безопасности международного аэропорта Кабула, передает в понедельник Day.Az.

"В то время как Азербайджан вносил вклад в обеспечение безопасности в аэропорту Кабула, мы стали очевидцами драки в парламенте Армении", - сказала она.

С заявлением итальянского сенатора можно ознакомиться, перейдя по нижеприведенным ссылкам:

https://agenparl.eu/afghanistan-papatheu-fi-da-azerbaigian-grande-prova-di-maturita/

https://www.agenzianova.com/a/612cddd6a55105.09376972/3580208/2021-08-30/afghanistan-papatheu-fi-da-azerbaigian-grande-prova-di-maturita