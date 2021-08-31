Еще один армянофил попался на лжи

Центризбирком опубликовал данные о том, что ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов, баллотирующийся в Госдуму от "Единой России" по Кунцевскому одномандатному избирательному округу № 197, предоставил в избирательную комиссию недостоверные сведения о своих доходах. По данным ЦИК, Попов в предвыборной декларации указал годовой доход порядка 11,4 млн рублей. Еще около 3,1 млн рублей кандидат не задекларировал, передает Day.Az со ссылкой на znak.com.

Ранее The Insider на основе данных за прошлые годы оценил годовой доход Евгения Попова в 12,9 млн рублей. После этого в эфире "Дождя" Попов заявлял: "Данные "Инсайдера" - это фуфло абсолютное". На тот момент предвыборная декларация Попова, в которой должны отражаться его заработки, была еще скрыта. 3 августа поданные сведения о доходах Попова были опубликованы в СМИ: согласно скриншоту документа, за 2020 год он заработал 11,4 млн рублей.

После публикации расследования, ЦИК провела проверку декларации Попова и подтвердила данные о выявленных несоответствиях. Каких-либо санкций за сокрытие дохода для кандидатов не предусмотрено.

В выборах в Госдуму по Кунцевскому одномандатному округу также участвуют: Борис Бальмонт ("Новые люди"), Игорь Глек (Российская экологическая партия "Зеленые"), Кирилл Гончаров ("Яблоко"), Владислава Горшкова ("Зеленая альтернатива"), Михаил Лобанов (КПРФ), Михаил Меньшиков ("Партия Роста"), Дарья Митина ("Коммунисты России"), Дмитрий Потапенко ("Российская партия свободы и справедливости"), Павел Раменский (ЛДПР), Алексей Соболев ("Родина"), Александр Тарнавский ("Справедливая Россия - Патриоты -За правду").

17-19 сентября в России состоятся выборы депутатов Госдумы VIII созыва. В выборах примут участие 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", "Яблоко", "Партия Роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и РППСС.